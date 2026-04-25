Правила выдачи лицензии аудиторам изменят в Казахстане

Согласно проекту приказа, вносятся изменения в действующий нормативный правовой акт, утвержденный приказом первого заместителя Премьер-министра — министра финансов РК от 30 марта 2020 года № 336. Корректировки направлены на приведение документа в соответствие с положениями Цифрового кодекса Республики Казахстан, а также рядом законодательных актов, принятых в сфере цифровизации, транспорта, предпринимательства и градостроительства.

В частности, предлагается заменить терминологию, связанную с «электронным правительством» и «информационными системами», на единые понятия «цифровое правительство» и «цифровые системы». Аналогичные изменения затрагивают и другие формулировки, включая переход к термину «цифровая инфраструктура».

Кроме того, корректируется наименование Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» в соответствии с последними законодательными изменениями.

Как отмечается в обосновании проекта, его принятие не повлечёт негативных социально-экономических и правовых последствий.

Публичное обсуждение документа продлится до 14 мая 2026 года.

Ранее Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа о внесении изменений в действующий приказ от 12 ноября 2025 года № 695 «Об утверждении форм налоговой отчетности с пояснением по их составлению и Правил их представления».