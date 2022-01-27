+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подозреваемого в нанесении ущерба на 10 млн тенге задержали в Туркестанской области

27 Января 2022 14:40
Поделиться:
Подозреваемого в нанесении ущерба на 10 млн тенге задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в нанесении ущерба на 10 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Новости по теме
В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
Как выглядят столичные воры Оскорблявший полицейского мужчина арестован в Усть-Каменогорске Работник автосервиса угнал авто клиента в Темиртау

В дежурную часть ОП города Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что кто-то поджег однокомнатный дом на его хозподворье. В доме находились дорогое оборудование от солнечной станции и бытовая техника. В результате происшествия потерпевшему был нанесен ущерб на общую сумму около 10 миллионов тенге.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели неотложные мероприятия. Стражи порядка опросили очевидцев и прочесали близлежащие территории. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОП г. Кентау в течение часа установили подозреваемого и задержали его на одной из улиц. Им оказался ранее судимый местный житель, которого полицейские доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, подозреваемый оказался одним из знакомых пастуха, который ухаживал за домашним скотом. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый поджег жилье потерпевшего.

По факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #МВД РК   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
Как выглядят столичные воры
Оскорблявший полицейского мужчина арестован в Усть-Каменогорске
Работник автосервиса угнал авто клиента в Темиртау
Популярное
1 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
2 Еще одного мародера задержали в Алматы
3 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
4 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
5 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
6 Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Читайте также
Работник автосервиса угнал авто клиента в Темиртау
Начальником столичного департамента полиции назначен Марат Тулебаев
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Еще одного мародера задержали в Алматы
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив