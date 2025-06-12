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    00:14, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Подозреваемый в убийстве пытался поджечь следственный изолятор в Петропавловске

    Подозреваемый в убийстве предпринял попытку поджога в следственном изоляторе в Петропавловске, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент уголовно-исполнительной системы по СКО.

    полиция, СИЗО, тюрьма
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Принятыми мерами возгорание предотвращено. Состояние здоровья удовлетворительное. В госпитализации не нуждается.

    С мужчиной работает психолог, — сообщили в ДУИС.

    По данному факту проводится служебная проверка.

    Напомним, что Мажилис принял в работу законопроект «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан».

    Ранее сообщалось, что более 100 заключенных сбежали из тюрьмы в Пакистане.

    Теги:
    Петропавловск СКО Регионы Полиция СИЗО
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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