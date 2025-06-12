00:14, 12 Июнь 2025 | GMT +5
Подозреваемый в убийстве пытался поджечь следственный изолятор в Петропавловске
Подозреваемый в убийстве предпринял попытку поджога в следственном изоляторе в Петропавловске, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент уголовно-исполнительной системы по СКО.
— Принятыми мерами возгорание предотвращено. Состояние здоровья удовлетворительное. В госпитализации не нуждается.
С мужчиной работает психолог, — сообщили в ДУИС.
По данному факту проводится служебная проверка.
Напомним, что Мажилис принял в работу законопроект «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан».
Ранее сообщалось, что более 100 заключенных сбежали из тюрьмы в Пакистане.