Подозреваемый в убийстве пытался поджечь следственный изолятор в Петропавловске

— Принятыми мерами возгорание предотвращено. Состояние здоровья удовлетворительное. В госпитализации не нуждается. С мужчиной работает психолог, — сообщили в ДУИС.

По данному факту проводится служебная проверка.

Напомним, что Мажилис принял в работу законопроект «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан».

Ранее сообщалось, что более 100 заключенных сбежали из тюрьмы в Пакистане.