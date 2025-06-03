Более 100 заключенных сбежали из тюрьмы в Пакистане

По словам старшего полицейского Кашифа Аббаси, 216 заключенных сбежали из тюрьмы. Из них 78 уже задержаны.

В ходе перестрелки один заключенный был убит, трое сотрудников службы безопасности получили ранения, однако ситуация взята под контроль, добавил Аббаси. Полиция проводит рейды для поимки остальных.

Власти сообщают, что побег произошел после того, как заключенных эвакуировали из камер в целях безопасности во время землетрясения. Пока они находились вне камер, группа заключенных внезапно атаковала охранников, захватила оружие, открыла огонь и сбежала.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга, за последние сутки в Карачи было зафиксировано несколько слабых и неглубоких землетрясений магнитудой от 2,6 до 3,4.

Ранее сообщалось, что 10 заключенных сбежали из тюрьмы в Новом Орлеане.