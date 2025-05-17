10 заключенных сбежали из тюрьмы в Новом Орлеане

Представители офиса шерифа округа Орлеан предупредили, что беглецы могут быть вооружены и представляют опасность.

Одного из сбежавших, Кенделла Майлза, задержали в тот же день. Его обнаружили во Французском квартале — одном из самых популярных туристических районов города. По словам официальных лиц, Майлз прятался под автомобилем в гостиничном гараже.

Изначально сообщалось, что из тюрьмы сбежали 11 человек, но позже выяснилось, что один из указанных заключенных был переведен в другую камеру до побега.

Ранее стало известно, в американском Лас-Вегасе произошла стрельба в спортзале, где погибли два человека.