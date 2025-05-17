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    09:54, 17 Май 2025 | GMT +5

    Стрельба в спортивном зале Лас-Вегаса: два человека погибли

    В спортивном зале Лас-Вегаса произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, в том числе сам нападавший, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Стрельба в спортивном зале Лас-Вегаса: два человека погибли
    Фото: RTC Southern Nevada

    По данным AP, инцидент произошел 17 мая. В результате происшествия ранения получили еще по меньшей мере три человека. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, где обнаружили мужчину с огнестрельным оружием у входа в спортивный зал.

    Как сообщила капитан полиции Лас-Вегаса Эсмеральда Боведа, подозреваемый попытался скрыться, но был остановлен после применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.

    Ранее в США пост экс-директора ФБР сочли призывом к убийству Трампа.

    Теги:
    Стрельба Мировые новости США
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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