09:54, 17 Май 2025 | GMT +5
Стрельба в спортивном зале Лас-Вегаса: два человека погибли
В спортивном зале Лас-Вегаса произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, в том числе сам нападавший, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным AP, инцидент произошел 17 мая. В результате происшествия ранения получили еще по меньшей мере три человека. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, где обнаружили мужчину с огнестрельным оружием у входа в спортивный зал.
Как сообщила капитан полиции Лас-Вегаса Эсмеральда Боведа, подозреваемый попытался скрыться, но был остановлен после применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее в США пост экс-директора ФБР сочли призывом к убийству Трампа.