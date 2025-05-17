Стрельба в спортивном зале Лас-Вегаса: два человека погибли

По данным AP, инцидент произошел 17 мая. В результате происшествия ранения получили еще по меньшей мере три человека. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, где обнаружили мужчину с огнестрельным оружием у входа в спортивный зал.

Как сообщила капитан полиции Лас-Вегаса Эсмеральда Боведа, подозреваемый попытался скрыться, но был остановлен после применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.

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