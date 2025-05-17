Пост экс-директора ФБР сочли призывом к убийству Трампа

Как пишет NBC News, причиной стала публикация Коми в Instagram, на фото, опубликованном Коми, можно увидеть надпись «86 47», выложенную на песке с помощью ракушек.

Как отмечают СМИ, 86 может использоваться в значении «избавиться от кого-то». 47 можно считать как обозначение 47-го президента США Дональда Трампа.

О том, что публикация содержит призыв к убийству, написали несколько сторонников президента, в том числе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Представитель Секретной службы заявил, что агентство «тщательно расследует все, что может быть расценено как потенциальная угроза для лиц, находящихся под нашей защитой».

Джеймс Коми занимал пост директора ФБР с 2013 по 2017 годы. Трамп уволил его во время своего первого президентского срока, в частности, из-за расследования о возможных связей представителей Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года. После критики Коми удалил свой пост. Он написал, что никогда не связывал эти цифры с насилием и выступает против насилия любого рода.