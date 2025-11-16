Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки задержан в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, найти предполагаемого убийцу 14-летней жительницы села Ынтымак Целиноградского района полицейские смогли менее чем за сутки. После совершения преступления мужчина пытался скрыться, однако был оперативно разыскан и задержан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

— Напомним, жительница села скончалась от ножевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции, — сообщили в ведомстве.

Полиция подчеркивает: подозреваемый понесёт наказание по всей строгости закона. Насилие в отношении несовершеннолетних будет пресекаться максимально жестко, без каких-либо исключений.

Как следует из распространяемой ориентировки, разыскиваемому 35 лет, он является уроженцем Целиноградского района.

Ранее сообщалось, что казахстанец, скрывавшийся 17 лет за убийство, экстрадирован из Литвы.