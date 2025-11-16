РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:17, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки задержан в Акмолинской области

    Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, найти предполагаемого убийцу 14-летней жительницы села Ынтымак Целиноградского района полицейские смогли менее чем за сутки. После совершения преступления мужчина пытался скрыться, однако был оперативно разыскан и задержан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

    — Напомним, жительница села скончалась от ножевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции, — сообщили в ведомстве. 

    Полиция подчеркивает: подозреваемый понесёт наказание по всей строгости закона. Насилие в отношении несовершеннолетних будет пресекаться максимально жестко, без каких-либо исключений.

    Как следует из распространяемой ориентировки, разыскиваемому 35 лет, он является уроженцем Целиноградского района.

    Ранее сообщалось, что казахстанец, скрывавшийся 17 лет за убийство, экстрадирован из Литвы. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Несовершеннолетние Убийство Задержания Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают