Подозреваемый в мошенничестве привлек 35 млн теңге через соцсети под видом инвестиций

Сотрудниками полиции задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении серии мошенничеств под предлогом инвестирования денежных средств в тендерные проекты, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

По данным следствия, злоумышленник через социальные сети TikTok и Threads размещал публикации с предложениями о высокодоходных инвестициях. Заинтересовавшихся граждан он убеждал посредством видеозвонков, входил в доверие, демонстрировал готовность работать официально и даже заключал нотариально заверенные договоры, обещая в короткие сроки вернуть вложенные средства с высокой прибылью.

Поверив обещаниям, потерпевшие переводили ему крупные суммы денег. Однако взятые на себя обязательства подозреваемый не исполнял, а полученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

В настоящее время установлены 11 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 35 млн теңге.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование, осуществляются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и не доверять обещаниям гарантированного высокого дохода. Перед вложением денежных средств тщательно проверяйте информацию о предлагаемых инвестиционных проектах, не принимайте финансовые решения под влиянием уговоров и не переводите деньги малознакомым лицам, какими бы убедительными ни казались их доводы.

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