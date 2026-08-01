Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников с банковскими картами

Полиция предупреждает о мошеннической схеме, в которой граждан привлекают к незаконным финансовым операциям в качестве дропперов, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Дропперы — это люди, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты, счета или доступ к банковским приложениям для перевода и обналичивания денежных средств, добытых преступным путем. Злоумышленники обещают «легкий заработок», однако фактически человек становится участником незаконных финансовых операций, — отметили в Polisia.kz.

Полиция призывает не передавать банковские карты, реквизиты счетов, коды подтверждения и доступ к мобильному банкингу. Помните: использование вашего счета в преступной схеме может обернуться серьезными правовыми последствиями.

Ранее сообщалось, что с начала года в Астане наказали около 400 человек за мусор в общественных местах.

Казахстанцев также предупредили о новой схеме инвестиционного мошенничества.