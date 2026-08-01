Около 400 человек наказали за мусор в общественных местах с начала года в Астане

С начала года в Астане к административной ответственности за нарушение правил благоустройства привлекли более 27 тысяч человек, еще около 400 — за загрязнение мест общего пользования, передает агентство агентства Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Как отметили в полиции, работа проводится на постоянной основе в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» и реализации принципа «Закон и Порядок».

Во время патрулирования сотрудники полиции ежедневно выявляют факты, когда в общественных местах люди плюются, выбрасывают окурки и другой мусор, складируют отходы в неустановленных местах, а также сливают сточные воды грузовым и ассенизаторским транспортом. Особое внимание уделяется соблюдению правил благоустройства и санитарного содержания территорий.

Так, во время очередного рейда на улице Е. Серкебаева полицейские выявили две строительные организации, которые не обеспечили надлежащее содержание прилегающей к стройплощадкам территории и нарушили требования к ограждению объектов. В отношении обеих организаций приняли меры административного воздействия.

Кроме того, к административной ответственности привлекли 34-летнего мужчину, который после курения выбросил окурок на землю

В полиции призвали жителей и гостей столицы соблюдать требования законодательства, поддерживать чистоту в общественных местах и бережно относиться к окружающей среде.

Ранее «умная» система помогла выявить около тысячи правонарушений в Астане.