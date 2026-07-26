«Умная» система помогла выявить около тысячи правонарушений в Астане

В Астане продолжается профилактическая работа по соблюдению общественного порядка и безопасности граждан, а также предупреждению нарушений законодательства в общественных местах, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

В рамках акции «Таза Қазақстан» и нарратива «Закон и порядок» в парке «Коктал» района Сарыарка прошел рейд с участием представителей местных исполнительных органов, полиции и других уполномоченных служб.

Во время рейда была проверена территория парка, проведена разъяснительная работа с отдыхающими. Им напомнили о необходимости соблюдать чистоту и порядок в местах массового пребывания людей.

— Совместно с уполномоченными органами, в том числе с управлением полиции района Сарыарка, мы проводим профилактические рейдовые мероприятия по выявлению фактов загрязнения мест общего пользования и нарушений правил благоустройства. Подобные рейды проходят у нас на еженедельной основе. Мы стараемся охватить все общественные пространства, парки и скверы, — рассказал руководитель отдела внутренней политики аппарата акима района Сарыарка Дамир Хисматуллин.

По его словам, наиболее распространенными нарушениями является выброс окурков, бутылок и другого мусора. Также выявляются нарушения правил благоустройства. В таких случаях в отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законодательством.

При этом участники рейда подчеркнули: отдыхать в парках и проводить пикники разрешено. Главное — после себя не оставлять мусор и соблюдать правила поведения.

В районе также реализуется пилотный проект Smart Saryarka, направленный на профилактику и выявление правонарушений с помощью камер видеонаблюдения. С начала реализации проекта составлено около тысячи административных протоколов. Система позволяет выявлять различные нарушения, в том числе загрязнение мест общего пользования, распитие алкогольных напитков и образование несанкционированных свалок.

В дальнейшем после оценки эффективности проекта планируется рассмотреть возможность его распространения на другие районы Астаны.

Необходимость подобных профилактических мероприятий поддерживают и сами горожане.

— Конечно, такие мероприятия нужны. Люди приходят отдыхать, щёлкают семечки, оставляют бутылки и мусор. Так нельзя. Если мы пришли в парк, нужно после себя всё убрать и сохранить чистоту, — поделился столичный житель.

Профилактические рейды в общественных местах продолжатся. Их главная цель — не только выявление нарушений, но и формирование у жителей культуры поведения, ответственного отношения к окружающей среде и совместное создание безопасной и комфортной городской среды.