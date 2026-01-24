РУ
    11:45, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Подозреваемый в коррупционных преступлениях экстрадирован из Испании в Казахстан

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Службы по противодействию коррупции КНБ при содействии Посольства Казахстана в Королевстве Испания из Барселоны экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге экстрадирован из Испании
    кадр из видео

    Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу, незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тенге.

    Фигурант более трех лет скрывался от органов уголовного преследования и находился в международном розыске, после чего был задержан в Испании.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Ранее сообщалось о том, что подозреваемая в руководстве финпирамидой экстрадирована из Грузии в Казахстан.

