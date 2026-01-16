РУ
    15:51, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Подозреваемая в руководстве финпирамидой экстрадирована из Грузии в Казахстан

    Из Грузии экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    кадр из видео

    Операция проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства Казахстана в Грузии.

    Подозреваемая в Астане возглавляла структуру финансовой пирамиды «World Busines Consulting», сетью подразделений которой в 2018–2022 годах в различных регионах Казахстана было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения гражданами высокой прибыли.

    Ряд соучастников названной криминальной организации уже осуждены к реальному лишению свободы.

    После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года она была задержана в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества. 

    Ранее из Польши в Казахстан экстрадировали участницу транснациональной ОПГ по торговле органами. 

    Теги:
    Генпрокуратура Казахстан Грузия Экстрадиция АФМ Прокуратура Финансовая пирамида
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
