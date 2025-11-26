Подозреваемый по делу о насилии над подростком задержан в Мангистауской области

Как сообщили в полиции, 4 ноября 2025 года поступило заявление о совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 121 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Подозреваемый установлен и задержан. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста — он помещён в следственный изолятор сроком на два месяца.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Органами полиции осуществляется полный комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий. Устанавливаются и изучаются все обстоятельства произошедшего, проверяются доводы заявления, назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Акмолинской области возбудили уголовное дело в отношении двух подозреваемых по факту насилия несовершеннолетней девочки.