    19:11, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Подозреваемый по делу о насилии над подростком задержан в Мангистауской области

    В социальных сетях распространяется информация о том, что задержанный является известным видеографом, однако официально эти сведения не подтверждены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Как сообщили в полиции, 4 ноября 2025 года поступило заявление о совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 121 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    Подозреваемый установлен и задержан. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста — он помещён в следственный изолятор сроком на два месяца.

    В настоящее время проводится досудебное расследование. Органами полиции осуществляется полный комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий. Устанавливаются и изучаются все обстоятельства произошедшего, проверяются доводы заявления, назначены соответствующие экспертизы.

    Ранее в Акмолинской области возбудили уголовное дело в отношении двух подозреваемых по факту насилия несовершеннолетней девочки.

    Насилие над детьми Регионы Казахстана Насилие Задержания Мангистауская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
