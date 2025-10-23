Двоих мужчин подозревают в насилии над 12-летней девочки в Акмолинской области

Как следует из информации фонда, двое 56-летних мужчин вступали с половую связь с 12-летней девочкой. При этом, по словам представителей фонда, один из мужчин бывший сотрудник полиции.

— Мама переехала в город на работу из поселка, сняла в аренду комнату. А ее дочки остались в поселке, но приезжали постоянно к маме на каникулы. Арендодатель квартиры — подозреваемый, мужчина 1967 города рождения, он же бывший сотрудник полиции, стал разговаривать с девочкой-подростком (12 лет). Поступательно подбирался и очень осторожно вошёл к ней в доверие. Обманным путем вывез ее в лес и там изнасиловал, припугнув девочку, что если она расскажет, то об этом узнает весь город, и он также поступит с ее старшей сестрой, — говорится на странице фонда.

Позже он встретил девочку летом 2024 года, она продавала мороженое. Взял ее номер телефона, давал деньги и электронные сигареты.

— А после рассказал своему соседу, 1968 г. р., что эту девочку ему тоже можно «использовать». И второй мужчина (56 лет) ее тоже изнасиловал. Старшая сестра случайно увидела, что девочке пишет взрослый мужчина на «откровенные» тема, так все и вскрылось. Девочка замкнулась, психологу рассказала, что считает себя «грязной» и виноватой, —

добавили в фонде.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в рамках досудебного расследования, начатого по заявлению жителя города Щучинска по факту изнасилования его 15-летней дочери, отделом полиции Бурабайского района был проведен комплекс необходимых следственных действий.

— В настоящее время расследование уголовного дела по данному факту передано в производство Следственного управления департамента полиции Акмолинской области.

В рамках расследования и проведения дополнительных следственно-оперативных мероприятий будет проверена объективность ранее принятых отделом полиции Бурабайского района процессуальных решений, — отметили в ведомстве.

В полиции также заверили, что фигуранты данного уголовного производства не имеют отношения к правоохранительной деятельности.

— Расследование находится на контроле руководства департамента полиции. Окончательные процессуальные решения будут приняты после согласования с прокуратурой. Департамент полиции просит воздержаться от распространения недостоверной информации, и напоминает, что данные действия могут повлечь административную или уголовную ответственность, — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что пожизненный срок за убийство и изнасилование девочки получил мужчина в Атырауской области.



