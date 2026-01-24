Подозреваемые в убийстве 19-летнего жителя Рудного задержаны в Кокшетау

Как сообщалось ранее, 23 января в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

По предварительным данным, подозреваемые были знакомы с потерпевшим. Причиной трагедии стал конфликт на почве личных взаимоотношений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, обстоятельства произошедшего уточняются.