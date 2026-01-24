13:12, 24 Январь 2026 | GMT +5
Подозреваемые в убийстве 19-летнего жителя Рудного задержаны в Кокшетау
24 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Кокшетау сотрудники департамента полиции Костанайской области совместно с областной прокуратурой задержали двух человек, подозреваемых в убийстве, совершенном в Рудном, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщалось ранее, 23 января в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
По предварительным данным, подозреваемые были знакомы с потерпевшим. Причиной трагедии стал конфликт на почве личных взаимоотношений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, обстоятельства произошедшего уточняются.