РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:12, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Подозреваемые в убийстве 19-летнего жителя Рудного задержаны в Кокшетау

    24 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Кокшетау сотрудники департамента полиции Костанайской области совместно с областной прокуратурой задержали двух человек, подозреваемых в убийстве, совершенном в Рудном, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция, СИЗО, тюрьма
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Как сообщалось ранее, 23 января в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

    По предварительным данным, подозреваемые были знакомы с потерпевшим. Причиной трагедии стал конфликт на почве личных взаимоотношений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, обстоятельства произошедшего уточняются.

     

    Теги:
    Полиция Рудный Кокшетау Уголовное дело Задержания
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают