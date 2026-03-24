Подозреваемые в квартирных кражах на 23 миллиона тенге задержаны в области Жетысу

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 35 лет, подозреваемые в совершении серии квартирных краж.

По данным следствия, в период с декабря 2025 года по 19 марта 2026 года ими совершено 13 преступлений на территории области.

География противоправной деятельности охватила несколько районов:

Ескелдинский район — 6 фактов;

Коксуский район — 2 факта;

Алакольский район — 3 факта;

Аксуский район — 2 факта.

Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме — проникали в жилища путем отжима пластиковых окон, выбирая время отсутствия хозяев.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 23 млн тенге. При задержании у подозреваемых изъяты вещественные доказательства, похищенные золотые изделия.

— Любая попытка нажиться на чужом имуществе неизбежно приводит к ответственности. Мы системно выявляем преступные схемы и доводим каждое дело до логического завершения. Безопасность граждан — наш приоритет, и ни одно подобное преступление не останется безнаказанным, — отметил начальник управления криминальной полиции области Жетысу Даурен Сакенов.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка их причастности к другим аналогичным эпизодам. Работа по обеспечению общественной безопасности в области Жетысу продолжается в усиленном режиме.

Ранее ОПГ квартирных воров была задержана в Карагандинской области.