    01:27, 24 Март 2026 | GMT +5

    Подозреваемые в квартирных кражах на 23 миллиона тенге задержаны в области Жетысу

    Сотрудниками департамента полиции области Жетысу пресечена деятельность преступной группы, на протяжении нескольких месяцев державшей в напряжении жителей региона, сообщает Polisia.kz.

    Фото: polisia.kz

    В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 35 лет, подозреваемые в совершении серии квартирных краж.

    По данным следствия, в период с декабря 2025 года по 19 марта 2026 года ими совершено 13 преступлений на территории области.

    География противоправной деятельности охватила несколько районов:

    • Ескелдинский район — 6 фактов;
    • Коксуский район — 2 факта;
    • Алакольский район — 3 факта;
    • Аксуский район — 2 факта.

    Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме — проникали в жилища путем отжима пластиковых окон, выбирая время отсутствия хозяев.

    Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 23 млн тенге. При задержании у подозреваемых изъяты вещественные доказательства, похищенные золотые изделия.

    — Любая попытка нажиться на чужом имуществе неизбежно приводит к ответственности. Мы системно выявляем преступные схемы и доводим каждое дело до логического завершения. Безопасность граждан — наш приоритет, и ни одно подобное преступление не останется безнаказанным, — отметил начальник управления криминальной полиции области Жетысу Даурен Сакенов. 

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка их причастности к другим аналогичным эпизодам. Работа по обеспечению общественной безопасности в области Жетысу продолжается в усиленном режиме.

    Ранее ОПГ квартирных воров была задержана в Карагандинской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Квартиры Полиция Область Жетысу Борьба с преступностью Кража
    Динара Жусупбекова
    Автор
