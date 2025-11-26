Поднимут ли зарплаты фельдшерам в Жамбылской области

Жамбылская областная станция скорой медицинской помощи включает три подстанции в Таразе и 11 районных подразделений. Важно отметить, что все эти учреждения финансируются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Недавно фельдшеры из села Толе би записали видеообращение, в котором попросили обеспечить им достойную зарплату и условия труда. По их словам, согласно документам, заработная плата должна составлять 400-450 тысяч тенге. Однако, по факту, такие суммы не получает никто. Сейчас фельдшерам выплачивают около 180 тысяч тенге, которых после оплаты кредитов и повседневных расходов едва хватает на жизнь. Чтобы свести концы с концами, им приходится выходить в дополнительные смены и работать на износ.

Правда руководство даже не понимает, откуда шуские медики взяли такие цифры. В управлении здравоохранения области пояснили, что среднемесячная зарплата фельдшера, установленная постановлением Правительства, составляет 190-240 тысяч тенге. Также предусмотрены дополнительные премии к праздничным датам, а к концу 2025 года обещают предоставить еще одну выплату за счет сэкономленных средств.

— Размер заработной платы рассчитывается в зависимости от количества рабочих часов, стажа и квалификационной категории, — отметили в ведомстве.

Там же подчеркнули, что в 2026 году из средств Правительства планируется выделить дополнительно 5 млрд тенге для увеличения заработной платы работников скорой помощи. Насколько конкретно поднимутся заработные платы медиков пока никто не берется говорить, а более конкретные цифры будут известны после утверждения бюджета.

Фельдшеры также жаловались на условия, в которых им приходится работать. Сейчас подразделение в селе Толе би размещено в арендованном здании — холодном и тесном. В управлении же заверяют, что это временная мера.

— Подразделение в селе Толе би временно располагается в здании Шуского районного отдела по профилактике СПИД. После завершения ремонта оно будет переведено в новое помещение в начале 2026 года, — сообщили в пресс-службе управления.

Кроме того, говоря об условиях труда фельдшеров, отмечается, что регион намерен обновить автопарк скорой помощи. В 2026 году планируют приобрести 60 санитарных автомобилей через лизинг, в 2027 году — еще 64 единицы, а в 2029 году — дополнительно 11 машин.

Напомним, недавно медики скорой Темиртау заявили о критической нагрузке и низких окладах.