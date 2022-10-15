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Подготовлен список товаров для экспорта в Туркменистан – Президент РК
15 Октября 2022, 12:15

Подготовлен список товаров для экспорта в Туркменистан – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул большой потенциал торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Туркменистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается торгово-экономического взаимодействия, то мы сегодня поговорили о том, как мы могли бы путем совместных усилий нарастить объемы. Я сказал о том, что у нас подготовлен список товаров, которые могли бы поступить на рынок Туркменистана», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания в Акорде.

По мнению Главы государства, товарооборот между двумя странами может быть значительно увеличен.

«Полагаю, что соответствующие министерства двух стран должны приступить к переговорам, с согласия сторон достичь необходимого результата. Сейчас объем торговли не столь значителен, как этого хотелось бы. Вполне возможно, что мы могли бы стремиться к достижению 1 млрд долларов взаимной торговли. Другими словами, потенциал не исчерпан», - отметил Президент.

Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде.


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