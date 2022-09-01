13:33, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6
Подготовить трехлетний проект для развития водной отрасли поручил Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос нехватки водных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны является нехватка водных ресурсов. В текущих реалиях эта тема переходит в разряд вопросов национальной безопасности. Сокращение внешнего притока воды усугубляется ее неэффективным использованием – потери доходят до 40%», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.
Президент назвал и другие характерные проблемы сферы: высокая изношенность инфраструктуры, низкий уровень автоматизации и цифровизации, отсутствие научного сопровождения и дефицит кадров.
«Для их решения необходимо активизировать работу Водного совета при Правительстве с привлечением экспертов. В целях подготовки востребованных специалистов требуется определить сильный базовый вуз. В целом, для развития водной отрасли нужно подготовить трехлетний проект», - поручил Глава государства.
Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.
С полным текстом Послания Президента народу Казахстана можно ознакомиться здесь.
Фото: mussar.eu