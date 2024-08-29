Подъем уровней рек: алматинцев просят отложить поход в горы

В горных районах Алматы 29 и 30 августа ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В соответствии с штормовым предупреждением РГП «Казгидромет» о сильном дожде в период 29–30 августа в горных и предгорных районах прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с непогодой, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Также в горах Алматы ожидается дождь и возможен град. В городе 29 августа прогнирзуется гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы составят 15 метров в секунду.