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    23:00, 28 Август 2024 | GMT +6

    Подъем уровней рек: алматинцев просят отложить поход в горы

    лес орман Бутаковское ущелье Бутаков шатқалы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В горных районах Алматы 29 и 30 августа ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В соответствии с штормовым предупреждением РГП «Казгидромет» о сильном дожде в период 29–30 августа в горных и предгорных районах прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с непогодой, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Также в горах Алматы ожидается дождь и возможен град. В городе 29 августа прогнирзуется гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы составят 15 метров в секунду.

    Теги:
    ДЧС Дожди Горы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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