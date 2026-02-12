Поддержка раннего развития охватила 167 малышей группы риска в Алматы

В Алматы в Центре раннего вмешательства помощь получили 167 детей раннего возраста и их семьи. Всего было оказано 4 717 услуг.

Как сообщила директор Центра раннего вмешательства Нурзия Алимбекова основной задачей является раннее выявление рисков развития ребенка, комплексное сопровождение семьи и создание условий для успешной социальной и образовательной интеграции детей.

— Основное внимание в работе Центра уделяется раннему выявлению рисков развития, поддержке семьи и созданию условий для успешной социальной и образовательной интеграции ребенка. Такой подход позволяет подготовить ребенка к дальнейшему включению в образовательную среду, — отметила Нурзия Алимбекова.

82% детей, получающих услуги, относятся к группе риска по развитию. При этом у 33% детей зафиксирована устойчивая положительная динамика развития, а 21% детей завершили сопровождение и были подготовлены к включению в дошкольные образовательные организации. Работа ведется по индивидуальным программам ранней помощи с регулярным мониторингом динамики.

В Центре оказываются услуги по развитию речи и коммуникации, мобильности, познавательной активности и навыков самообслуживания. Также проводится психологическое консультирование родителей и работа по социализации детей.

По словам Нурзии Алимбековой, обратиться в Центр можно с момента рождения ребенка. Основной целевой группой являются дети от нуля до трех лет, однако в отдельных случаях сопровождение может продолжаться до семи лет, если это соответствует потребностям семьи и ребёнка. Специалисты подчеркивают, что раннее обращение позволяет своевременно поддержать развитие малыша и снизить риски возможных проблем в будущем.

Фото: РСК Алматы

— Чем раньше семья приходит за помощью, тем больше возможностей помочь ребёнку. Мы работаем с детьми буквально с первых дней жизни, и именно на этом этапе можно предотвратить многие сложности в развитии и адаптации, — пояснила Нурзия Алимбекова.

Важной особенностью работы центра является то, что наличие медицинского диагноза не является обязательным условием для обращения. Родители могут получить консультацию и поддержку, если их беспокоят особенности поведения, общения или развития ребёнка, даже при отсутствии официального заключения специалистов.

Помощь в центре раннего вмешательства отличается от занятий в развивающих центрах или медицинской помощи. Работа строится не только вокруг ребенка, но и вокруг всей семьи. Специалисты помогают родителям понять особенности развития ребенка и внедрять рекомендации в повседневную жизнь — дома, на прогулке, во время игры и общения. Это системное сопровождение, а не разовые занятия.

— Для нас важно, чтобы поддержка работала в реальной жизни семьи. Мы оцениваем эффективность не по формальным показателям, а по изменениям, которые видят сами родители: ребенку становится легче общаться, появляются новые навыки, снижается тревожность взрослых, — подчеркнула Нурзия Алимбекова.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева предложила усилить конституционные гарантии защиты жилья для детей.