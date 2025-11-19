Поддержка предпринимателей: сколько средств имеется в фонде «Даму»

— На сегодняшний день в фонде аккумулировано 35 миллиардов тенге. Девять банков уже подали свои предложения и вложили в фонд 10 миллиардов тенге. Ранее предприниматели брали кредиты в банках, а затем обращались к нам за получением гарантии. Это создавало бюрократические трудности: приходилось обращаться сразу в два учреждения. Теперь же, благодаря совместной работе с банками, банк принимает окончательное решение и предоставляет гарантию, и предпринимателю уже не нужно приходить в фонд, — пояснил Фархат Сарсекеев.

Председатель правления фонда также дал предпринимателям Казахстана важное обещание.

— Я обещаю приложить все свои силы и накопленный опыт для дальнейшего развития предпринимательской деятельности. Фонд «Даму» взаимодействует с предпринимателями, банками и правительством. Подобного государственного фонда в стране больше нет. Мы используем международный опыт и будем делать все возможное, чтобы максимально поддерживать малый и средний бизнес, — подчеркнул глава фонда.

Фото: Дияр Бексұлтанов

Начинающие предприниматели традиционно рассматривают возможность получения льготных кредитов и субсидий. В этой связи появилось новое направление поддержки — оказание помощи в составлении бизнес-планов и получении льготного кредита. При этом Фонд «Даму» сделал важное предупреждение для тех, кто только начинает свой бизнес: обращаться необходимо только к проверенным и официально аккредитованным организациям, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Фото: Дияр Бексұлтанов

