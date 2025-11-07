Поддержка банков будет прекращена – мажилисмен о проекте нового закона

– Некоторые банки погасили свою задолженность, а другие нет. Президент дал поручение ускорить процесс. Что Вы можете сказать по этому поводу?

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в начале года дал конкретное поручение. В настоящее время Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что ведутся переговоры. И все же, если изучить ситуацию, вопрос сложный. Например, «Jusan» (теперь «Alatau City Bank») получил 1 триллион тенге со ставкой 0,1% до 2045 года. Есть и другие банки, с ними тоже возникает необходимость провести работу. Это бесплатные деньги, можно так сказать, в мире нет такой практики. Со стороны Правительства народные деньги были затрачены на выправление ситуации для банков. Но нужны были реальные механизмы. Кредиты должны даваться по рыночной цене, а сроки нужно было сократить. Срок с 2017 года по 2045 год с экономической точки зрения необоснованный. Кроме того, не изучено влияние на экономику. Мы подняли этот вопрос в Комитете, но ответа до сих пор не получили.

– Как влияют эти кредиты на нынешний бюджет?

– У нас есть дефицит бюджета. Налоговые поступления низкие. Также ждут своего решения ряд социальных вопросов. Поэтому было бы лучше, если банки своевременно вернут кредиты.

– Население заинтересовалось тем, что рассматривается закон о банках. Говорят, что ставки по кредитам будут снижены. Но проценты и комиссии все еще высокие?

– В соответствии с требованиями рыночной экономики процентную ставку устанавливает Национальный банк. Коммерческие банки устанавливают свои кредитные ставки, отталкиваясь от этого уровня. Процент можно снизить, но инфляция сейчас достигла 12,65, растут и цены на продовольствие. Поэтому Национальный банк регулирует процентную ставку с целью стабилизации цен и сохранения накоплений граждан.

– Как влияет на экономику действующая ставка по депозитам?

– На сегодняшний день депозитная ставка банков достигла 17-18%, это хороший показатель. Если в экономике сократится оборот финансов, инфляция снизится. Но дорогие кредиты могут создать трудности для малых предприятий.

– Как ведется процентная политика в других странах?

– В 1080-е годы в США при Рейгане резервная ставка Национального банка повысилась до 20%, выросли безработица и количество банкротств. Это метод «шоковой терапии». В конце 1070-х годов экономика США оказалась в ранее не случавшейся нестабильной ситуации. В этот период появилась программа «восстановления американской экономики». Основная цель этой программы заключалась в усилении регулирующего потенциала государства и капиталистической конкуренции. Эта экономическая политика получила название «рейганомика», тогда администрация Рональда Рейгана активно ее проводила. В России также применялся подобный метод. В банковской сфере нужно использовать различный опыт, но нельзя упускать социальную сферу.

– Какие изменения содержатся в рассматриваемом законопроекте?

– Прекратится поддержка банков. Также рассмотрен вопрос предотвращения мошенничества. Например, когда на одного человека оформляется несколько кредитов и потерпевший об этом не знает, ответственность будет нести банк.

– Нужны ли новые игроки в банковской сфере?

– Да, нужны. В 1990-е годы в стране было много банков, но затем их стало меньше. Согласно рассматриваемым изменениям, банки будут делиться на два уровня: верхний и нижний. Например, создание агробанка, о котором сейчас говорят, может быть важным, но лучше будет, если предоставлять фермерам долгосрочные кредиты по низкой ставке через филиалы банков в районах.

Сейчас время рыночных законов. Предоставление частным предпринимателям и иностранным инвесторам возможности открывать банки повысит конкуренцию. Чем больше будет игроков, тем шире будет возможность выбора.

– Банки не выполняют в полном объеме свои обязательства перед государством?

– С этой целью и рассматривается законопроект. Результат покажет время, но главным требованием является привести в порядок банковскую систему.

Отметим, на пленарном заседании Мажилиса были одобрены в первом чтении Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансовых рынков.