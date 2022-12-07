Поддержка фермеров обязательно будет продолжена - Касым-Жомарт Токаев

7 Декабря 2022, 17:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2023 года для производства овощной продукции будет выделен форвардный кредит в размере 100 млрд тенге. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агробизнес должен стать еще одной движущей силой экономического развития. Это, прежде всего, отрасль, имеющая стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны и снижения продовольственной инфляции. Пользуясь случаем, я благодарен всем аграриям нашей страны, специалистам сельского хозяйства», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз».

Президент отметил, что в этом году аграрии собрали рекордный урожай - 23 млн тонн зерновых.

«Поддержка фермеров со стороны государства обязательно будет продолжена. С этого года объем средств для получения сельхозтехники посредством льготного лизинга увеличился на 40 млрд тенге. Благодаря этому наши фермеры получили возможность получить более 1000 единиц дополнительной техники. Также удвоился объем льготного кредитования посевных и уборочных работ. А объем льготной горюче-смазочной продукции для аграриев вырос до 820 тысяч тонн. С 2023 года для производства овощной продукции будет запущена программа предварительного, то есть форвардного кредитования фермеров. На эти цели будет выделено около 100 млрд тенге», - сообщил Глава государства.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит торжественная церемония награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз». Во время церемонии награждены победители конкурсов «Лучший товар Казахстана», «Qazaqstan Project Management Awards -2022», конкурса СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.