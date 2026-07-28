Поддельные документы и 108 млн теңге: в Алматы раскрыли пенсионную аферу

Более 108 миллионов теңге были незаконно выплачены из пенсионной системы по поддельным документам в Алматы. Об этом сообщил руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Алматы Мурат Муратбеков на брифинге Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, выявить факты мошенничества удалось благодаря цифровизации и внедрению современных технологий анализа данных.

В рамках цифровизации и усиления контроля департамент проверил более семи тысяч пенсионных дел.

— Проверялись пенсионные дела граждан, вышедших на пенсию в разные годы. По 82 случаям выявлено использование подложных документов. В частности, предоставлялись чужие трудовые книжки и другие документы, не принадлежавшие заявителям. Сумма излишне выплаченных средств превысила 108 миллионов теңге. На сегодняшний день в бюджет уже возвращено 70 миллионов теңге, еще 38 миллионов находятся в работе, — сказал Мурат Муратбеков.

По его словам, выявить нарушения удалось благодаря использованию элементов искусственного интеллекта, которые позволяют точнее анализировать представленные документы.

— Были случаи, когда использовалась трудовая книжка одного человека, а к ней прикреплялись документы другого. При назначении пенсионных выплат сотрудник не всегда мог установить, кому изначально принадлежала трудовая книжка. Это мог быть человек из другого региона. Однако инструменты искусственного интеллекта и аналитические возможности информационной системы позволяют выявлять идентичные записи в трудовых книжках разных людей. Если периоды работы в одних и тех же организациях не совпадают, система определяет такой случай как риск. После этого мы проводим дополнительную проверку через архивные учреждения, чтобы установить, действительно ли человек работал в указанных организациях, — отметил Мурат Муратбеков.

Спикер также сообщил, что сегодня около 40% государственных услуг в сфере пенсионного и социального обеспечения предоставляются без необходимости личного обращения граждан. За первое полугодие текущего года из 49 021 оказанной государственной услуги 19 337 были назначены в проактивном формате или предоставлены без посещения государственных органов и сбора документов.

Отметим, что с 1 января 2027 года в Казахстане изменится механизм государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. Подробнее по ссылке.