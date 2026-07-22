Что изменится в системе защиты пенсионных накоплений казахстанцев с 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане изменится механизм государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений, передает Kazinform.

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) пояснили, что изменения не означают отказ государства от ответственности за пенсионную систему. В соответствии с Социальным кодексом государство продолжит гарантировать сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в размере фактически внесенных средств.

При этом сохранность пенсионных накоплений будет обеспечиваться за счет государственного регулирования деятельности ЕНПФ, Национального банка и управляющих инвестиционным портфелем (УИП), а также требований к инвестированию и системе управления рисками.

Кроме того, с сентября 2026 года вкладчики смогут передавать в управление УИП до 100% пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов. Они смогут самостоятельно выбрать одного или нескольких управляющих и определить инвестиционную стратегию.

Если доходность управляющей компании окажется ниже установленного рыночного ориентира (бенчмарка), УИП будет обязан возместить разницу за счет собственного капитала.

В ЕНПФ также отметили, что фонд сохранит статус единого оператора индивидуальных пенсионных счетов и продолжит обеспечивать круглосуточный доступ вкладчиков к информации об их накоплениях. Сравнить результаты управления пенсионными активами Национального банка и управляющих инвестиционным портфелем можно на специализированной платформе фонда.

В ЕНПФ подчеркнули, что пенсионная система Казахстана остается под государственным регулированием и контролем, а расширение возможностей выбора управляющих соответствует международной практике.

О том, куда казахстанцы смогут перевести до 100% своих пенсионных накоплений, можете прочитать по ссылке.