Подать заявление на гранты в вузы Казахстана можно с 13 июля

Абитуриенты смогут подать документы онлайн через портал электронного правительства eGov.kz. Онлайн-подача заявлений откроется 13 июля в 09:00 и завершится 20 июля в 18:00.

Для подачи заявки через портал электронного правительства абитуриентам необходимо заранее подготовить ряд документов. К заявлению нужно прикрепить цифровую копию документа об образовании (аттестат или диплом), фотографию формата 3х4, а также заключение врачебно-консультационной комиссии (при необходимости).

Дополнительно в рамках услуги предусмотрена возможность подачи заявления на оказание социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся. В этом случае необходимо приложить документы, подтверждающие соответствующий статус – такие как свидетельство о смерти родителей, справки об инвалидности, документы о статусе сироты и другие основания, предусмотренные законодательством.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» – «Образование» – «Высшее образование»;

выбрать услугу «Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования»;

нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;

заполнить все обязательные поля и подписать запрос одним из доступных методов подписания;

в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Результатом оказания услуги является электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта. Документ выдается в электронном формате и будет доступен в личном кабинете на портале eGov.kz не позднее 10 августа 2025 года.

Важно отметить, что закрывать или обновлять вкладку браузера до начала подачи заявления не рекомендуется, иначе позиция в очереди может быть утрачена.

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