72% абитуриентов набрали пороговые баллы — промежуточные итоги основного ЕНТ

С момента старта основного ЕНТ тестирование прошли 326 тыс. раз. Из них:

72% абитуриентов набрали пороговые баллы;

средний балл — 67 баллов;

максимальный балл — 140 баллов;

657 тестируемых с особыми образовательными потребностями.

По информации Центра, за нарушение правил были аннулированы результаты 550 человек, а именно возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 260 абитуриентов, за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 289 человек, по результатам проверки видеозаписей тестирования был аннулирован сертификат 1 человека, посторонние лица не выявлены.

Фото: Национальный центр тестирования

18% участников выбрали комбинацию предметов «Математика-Физика», 16% — «Биология-Химия», 13% — «Творческие экзамены».

Напомним, основное единое национальное тестирование-2025 продлится до 7 июля.

По итогам первой недели 62% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 61. Максимальный результат — 140 баллов.