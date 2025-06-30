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    16:55, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    72% абитуриентов набрали пороговые баллы — промежуточные итоги основного ЕНТ

    В Национальном центре тестирования представили промежуточные итоги основного ЕНТ, передает агентство Kazinform.

    В Казахстане начался основной этап ЕНТ-2025
    Фото: МНВО РК

    С момента старта основного ЕНТ тестирование прошли 326 тыс. раз. Из них:

    • 72% абитуриентов набрали пороговые баллы;
    • средний балл — 67 баллов;
    • максимальный балл — 140 баллов;
    • 657 тестируемых с особыми образовательными потребностями.

    По информации Центра, за нарушение правил были аннулированы результаты 550 человек, а именно возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 260 абитуриентов, за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 289 человек, по результатам проверки видеозаписей тестирования был аннулирован сертификат 1 человека, посторонние лица не выявлены.

    72% абитуриентов набрали пороговые баллы — промежуточные итоги основного ЕНТ
    Фото: Национальный центр тестирования

    18% участников выбрали комбинацию предметов «Математика-Физика», 16% — «Биология-Химия», 13% — «Творческие экзамены».

    Напомним, основное единое национальное тестирование-2025 продлится до 7 июля.

    По итогам первой недели 62% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 61. Максимальный результат — 140 баллов.

    Теги:
    ЕНТ Образование Выпускники
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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