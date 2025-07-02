Когда начнется прием документов для поступления в вузы Казахстана

С 13 по 20 июля 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов на конкурс образовательных грантов, а также на платной основе. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах.

Пороговые требования ЕНТ

Для участия в конкурсе грантов и зачисления на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов;

для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» — не менее 70 баллов;

для поступления в национальные вузы — не менее 65 баллов, в другие вузы — не менее 50 баллов;

для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации — не менее 50 баллов.

Стоит отметить, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Особенности приема 2025 года

В 2025 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.

Введены дополнительные гранты по востребованным техническим и IT-направлениям, в том числе в рамках подготовки кадров для цифровой экономики.

Для выпускников сельских школ предусмотрены квоты.

Поддержка абитуриентов из социально уязвимых слоев населения осуществляется за счет государственных и целевых грантов в рамках установленных квот.

— Министерство призывает выпускников активно пользоваться электронными сервисами, а также внимательно ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и сроками подачи, — говорится в сообщении ведомства.

Более подробная информация доступна на официальных сайтах Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.

Ранее в Национальном центре тестирования представили промежуточные итоги основного ЕНТ — 72% абитуриентов набрали пороговые баллы.