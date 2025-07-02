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    19:45, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Когда начнется прием документов для поступления в вузы Казахстана

    Министерство науки и высшего образования РК информирует о начале приема документов для поступления в высшие учебные заведения страны на 2025-2026 учебный год, передает агентство Kazinform.

    гранты
    Фото: Миннауки РК

    С 13 по 20 июля 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов на конкурс образовательных грантов, а также на платной основе. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах.

    Пороговые требования ЕНТ

    Для участия в конкурсе грантов и зачисления на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

    • для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов;
    • для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» — не менее 70 баллов;
    • для поступления в национальные вузы — не менее 65 баллов, в другие вузы — не менее 50 баллов;
    • для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации — не менее 50 баллов.

    Стоит отметить, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

    Особенности приема 2025 года

    • В 2025 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.
    • Введены дополнительные гранты по востребованным техническим и IT-направлениям, в том числе в рамках подготовки кадров для цифровой экономики.
    • Для выпускников сельских школ предусмотрены квоты.
    • Поддержка абитуриентов из социально уязвимых слоев населения осуществляется за счет государственных и целевых грантов в рамках установленных квот.

    — Министерство призывает выпускников активно пользоваться электронными сервисами, а также внимательно ознакомиться с правилами приема, перечнем необходимых документов и сроками подачи, — говорится в сообщении ведомства.

    Более подробная информация доступна на официальных сайтах Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.

    Ранее в Национальном центре тестирования представили промежуточные итоги основного ЕНТ — 72% абитуриентов набрали пороговые баллы.

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Выпускники
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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