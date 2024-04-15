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    14:25, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Подать заявку на возмещение ущерба от паводков можно в приложении Egov

    Egov
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Казахстанцы смогут подать заявления на возмещение ущерба от паводков в мобильном приложении Электронного правительства, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Первым регионом, где будет доступна эта функция, станет Акмолинская область. 

    - В мобильном приложении Электронного правительства реализован функционал подачи заявлений на возмещение ущерба, причиненного в результате паводков. Апробация приложения начнется в Акмолинской области, – заявил официальный представитель Министерства труда и социальной защиты населения Мадияр Уакпаев на брифинге в СЦК.

    Ранее в Карагандинской области выплатили по 100 МРП (369 200 тенге) социальной помощи 60 семьям, пострадавшим от паводков. Также они получили компенсацию за потерю личного имущества, возмещен ущерб по погибшему скоту.

    В Костанайской области на единовременную выплату поступило 1 345 обращений. По 715 заявлениям выплатили 166 млн тенге.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Правительство РК Компенсация Компенсация за скот Паводки Акмолинская область
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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