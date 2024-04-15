Подать заявку на возмещение ущерба от паводков можно в приложении Egov

Казахстанцы смогут подать заявления на возмещение ущерба от паводков в мобильном приложении Электронного правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первым регионом, где будет доступна эта функция, станет Акмолинская область.

- В мобильном приложении Электронного правительства реализован функционал подачи заявлений на возмещение ущерба, причиненного в результате паводков. Апробация приложения начнется в Акмолинской области, – заявил официальный представитель Министерства труда и социальной защиты населения Мадияр Уакпаев на брифинге в СЦК.

Ранее в Карагандинской области выплатили по 100 МРП (369 200 тенге) социальной помощи 60 семьям, пострадавшим от паводков. Также они получили компенсацию за потерю личного имущества, возмещен ущерб по погибшему скоту.

В Костанайской области на единовременную выплату поступило 1 345 обращений. По 715 заявлениям выплатили 166 млн тенге.



