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    16:17, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    60 пострадавшим семьям в Карагандинской области выплатили компенсацию

    бухгалтер
    Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

    На сегодняшний день в 4 селах области от паводков пострадали 60 домов, произошел падеж 89 голов сельско-хозяйственных животных. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он отметил, что все павшее поголовье было уничтожено путем сжигания с соблюдением ветеринарно-санитарных норм на территории скотомогильника.

    – Пострадавшим от паводка 60 семьям выплачена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП. Также мы полностью выплатили компенсацию за потерю личного имущества, возмещен ущерб по погибшему скоту, – сказал Бауржан Асанов.

    По результатам оценки и технического обследования аккредитованной организации, 6 домов в 3 селах в аварийном состоянии. 5 семьям приобретены жилые дома в этих же селах, одна семья уже заселена. Будет построен один дом, провели акт выбора земельного участка, строительство дома начнется со следующей неделе, в остальных 54 домах требуются ремонтные работы самостоятельно, – добавил заместитель акима.

    Бауржан Асанов подчеркнул, что все суммы выплат по возмещению компенсации как за личное имущество, так и за ремонт, строительство дома согласованы с жителями. Работы в целом по устранению последствий паводка продолжаются и находятся на постоянном контроле.

    По данным старшего офицера Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыла Сайпаш, с начало паводкого периода спасено 99 920 человек, из них 36 593 детей. Вернулось домой 9 343 человека. В пунктах временного размещения находятся 6 566 человек, из них 319 детей. Откачано 9 млн м3 талой воды, проведена укладка 1,6 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала.

    В аварийно-спасательных работах задействовано 38 595 человек и 3 879 единиц техники, 17 воздушных судов.

    – На данный час подтопленными остаются 3 544 частных жилых домов, 567 придворовых территорий и 1 778 дачных домов в 6 областях, это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская область. Отведена вода из 3 071 жилых домов и 1 931 дворовых территорий, – сообщил Ерасыл Сайпаш на площадке СЦК.

    МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукосительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.

    Теги:
    МЧС Наводнение Карагандинская область Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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