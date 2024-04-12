В Костанайской области пострадавшим от паводков выплатили 166 млн тенге
Работа по социальной поддержке пострадавшего населения ведется с первых дней паводка. На сегодняшний день на единовременную выплату поступило 1345 обращений. По 715 заявлениям выплатили 166 млн. тенге. Работа по приему заявлений и оплате продолжается, рассказал на брифинге в СЦК заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Чрезвычайное положение объявлено в городах Аркалык и Костанай и 4 районах Амангельды, Жангельды, Костанай и Карасу. По словам заместителя акима области, во всех указанных регионах созданы и действуют комиссии по возмещению ущерба пострадавшим. Он отметил, что решения об оплате принимаются комиссиями после оценки и технического осмотра недвижимого, движимого имущества и скота.
– На сегодняшний день обследовано 353 дома, из них 159 домов подлежат восстановлению, после проведения оценки будет выплачена сумма ущерба. Восстановлению не подлежит 194 жилых дома, владельцев обеспечат жильем, – сообщил Ерлан Спанов на площадке СЦК.
В ходе брифинга стало известно, что следующим важным направлением, особенно для южных регионов области, является компенсация смертности скота. По данным ветеринарной службы, гибель скота в результате паводка составила 951 голов. На сегодняшний день отчеты по оценке готовы по 214 головам, оплату начали, уточнил заместитель акима.
- Также паводками повреждено 1 414 высоковольтных опор линий электропередач. Электроснабжение восстановили во всех крупных населенных пунктах, но около 26 населенных пунктов все еще остаются без электричества. В настоящее время разработана смета, готовится необходимый материал, опоры и так далее, - заключил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.