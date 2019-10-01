Подарок от Алматы: в Туркестане в октябре завершат строительство медиацентра
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Туркестанскую область аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку медиацентра в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Это подарок духовной столице страны от Алматы. Отметим, он станет первым завершенным объектом в новом административно-деловом центре города.
Медиацентр Туркестана станет вторым после столичного ТРК «Қазмедиа орталығы» центром, построенным с нуля. На сегодняшний день все остальные медиацентры Казахстана располагаются в переоборудованных помещениях.
Здание медиацентра полностью облицовано стеклом. Его площадь – более 3000 кв. м. Здесь будут находиться редакции всех телеканалов, газет и радио области. В планах пригласить в регион и представителей крупных СМИ тюркоязычных стран.
Общая стоимость проекта - 4,8 млрд тенге. При этом только стоимость оборудования составит 2 млрд тенге.
Строительно-монтажные работы были начаты в феврале 2019 года. Завершение строительства - октябрь 2019 года. Финальным этапом станет полная установка всего необходимого оборудования.
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