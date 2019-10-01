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Подарок от Алматы: в Туркестане в октябре завершат строительство медиацентра

1 Октября 2019 16:19
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Подарок от Алматы: в Туркестане в октябре завершат строительство медиацентра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Туркестанскую область аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку медиацентра в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Это подарок духовной столице страны от Алматы. Отметим, он станет первым завершенным объектом в новом административно-деловом центре города.

Медиацентр Туркестана станет вторым после столичного ТРК «Қазмедиа орталығы» центром, построенным с нуля. На сегодняшний день все остальные медиацентры Казахстана располагаются в переоборудованных помещениях.

Здание медиацентра полностью облицовано стеклом. Его площадь – более 3000 кв. м. Здесь будут находиться редакции всех телеканалов, газет и радио области. В планах пригласить в регион и представителей крупных СМИ тюркоязычных стран.

Общая стоимость проекта - 4,8 млрд тенге. При этом только стоимость оборудования составит 2 млрд тенге.

Строительно-монтажные работы были начаты в феврале 2019 года. Завершение строительства - октябрь 2019 года. Финальным этапом станет полная установка всего необходимого оборудования.

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Ключевые слова: Алматы, Туркестанская область, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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