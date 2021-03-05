Под жесткий контроль возьмут план по управлению пастбищами в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Главный государственный инспектор по использованию и охране земель Арман Лямбеков предложил депутатам маслихатов взять под контроль план по управлению пастбищами региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актуальным остаётся вопрос рационального использования сельскохозяйственных земель. Сельчанам не хватает пастбищ. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить эту проблему.

Как вернуть неиспользуемые пастбищные угодья - этот вопрос обсуждался на встрече в Нуринском районе. Совещание провели заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров и главный государственный инспектор по использованию и охране земель Арман Лямбеков. В режиме видеоконференции участие приняли акимы сельских округов.

Арман Лямбеков заострил внимание на изменениях в Земельном кодексе.

«Местные исполнительные органы наделены всеми инструментами по обеспечению населения пастбищными угодьями. Есть законодательная база, надо ею воспользоваться. В соответствии со статьей 17 Земельного кодекса РК районным маслихатам необходимо своевременно утверждать план по управлению пастбищами. Чёткое его исполнение и жёсткий контроль со стороны депутатов будет способствовать решению проблемы», - отметил он.

На встрече говорили и о Законе «О пастбищах» - как реализовать его в полной мере.