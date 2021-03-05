Под жесткий контроль возьмут план по управлению пастбищами в Карагандинской области
Актуальным остаётся вопрос рационального использования сельскохозяйственных земель. Сельчанам не хватает пастбищ. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить эту проблему.
Как вернуть неиспользуемые пастбищные угодья - этот вопрос обсуждался на встрече в Нуринском районе. Совещание провели заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров и главный государственный инспектор по использованию и охране земель Арман Лямбеков. В режиме видеоконференции участие приняли акимы сельских округов.
Арман Лямбеков заострил внимание на изменениях в Земельном кодексе.
«Местные исполнительные органы наделены всеми инструментами по обеспечению населения пастбищными угодьями. Есть законодательная база, надо ею воспользоваться. В соответствии со статьей 17 Земельного кодекса РК районным маслихатам необходимо своевременно утверждать план по управлению пастбищами. Чёткое его исполнение и жёсткий контроль со стороны депутатов будет способствовать решению проблемы», - отметил он.
На встрече говорили и о Законе «О пастбищах» - как реализовать его в полной мере.