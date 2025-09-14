Под угрозой хищников: как защитить тянь-шанского архара в Аксу-Жабаглы

Хрупкий баланс экосистемы

В высокогорье Аксу-Жабаглинского заповедника все чаще фиксируют хищников. Фотоловушки регулярно «ловят» снежного барса и туркестанскую рысь, а сами исследователи говорят, что теперь редких хищников можно встретить и воочию.

Еще десять лет назад оба вида краснокнижных животных были на грани исчезновения, но благодаря охранным мерам численность этих редких кошек заметно выросла.

Однако вместе с успехами возникли и новые вызовы. Увеличившаяся численность хищников усилила давление на копытных — их основную кормовую базу. В первую очередь, это отразилось на тянь-шанском архаре, занесенном в Красную книгу и считающемся одним из уязвимых символов горных экосистем.

— Ситуация усугубляется суровыми зимами: глубокий снег лишает животных пастбищ, слабые особи гибнут, а молодняку особенно трудно выжить. Дополнительным фактором риска становится и возросшая активность хищников, — объясняют териологи, наблюдающие за фауной заповедника.

Опасность архарам несут не только барсы и рыси. Свое воздействие оказывают паразиты и болезни, климатические аномалии, освоение горных территорий человеком, а также строительство дорог. В совокупности эти факторы делают задачу сохранения подвида особенно сложной и требуют взвешенных решений.

Фото: zooldata.kz

Государственная политика в сфере охраны редких животных

— Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является одним из приоритетных направлений деятельности министерства. Наиболее эффективной комплексной мерой мировое сообщество признает создание особо охраняемых природных территорий, — подчеркнул главный эксперт управления животного мира и охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК Айдар Дарбаев.

По официальным данным, за годы независимости площадь особо охраняемых природных территорий Казахстана увеличилась с 869 тыс. га до 30,9 млн га. Благодаря расширению существующих и созданию новых ООПТ, а также принимаемым мерам по сохранению биоразнообразия страны, фиксируется рост популяций редких видов животных.

Так, с 2005 по 2024 годы численность тугайного оленя выросла с 350 до 1 210 особей, кулана — с 1 112 до 4 614, архара — с 8 835 до 21 182, в том числе в Аксу-Жабаглинском заповеднике — до 130.

Джейранов стало больше с 12 500 до 15 585 особей. Численность снежного барса увеличилась с 90 до 180, из них 6 обитают в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике. Популяция туркестанской рыси выросла с 200 до 360 особей, включая 5 особей в этом же заповеднике.

При этом в Министерстве уточняют: несмотря на предложения о строительстве специализированного питомника для архара, данный вариант пока не рассматривается.

Казахстан также ведет активную международную кооперацию. В частности, между Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Туркменистаном действуют договоренности в рамках Меморандума о взаимопонимании по сохранению и устойчивому использованию сайги, который относится к редкому исчезающему виду, занесенному в Красную книгу.

— Данный документ принят в исполнении международных обязательств стран как сторон Конвенции по мигрирующим видам диких животных (CMS). В соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике» Министерство является отраслевым уполномоченным органом и участвует в формировании приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований, — отмечает эксперт.

Фото: zooldata.kz

В области охраны биоразнообразия Казахстан является участником важных международных соглашений: Конвенции о биологическом разнообразии (CBD), Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), и Боннской конвенции (CMS) о сохранении мигрирующих видов диких животных.

— В рамках требований конвенций, Республика Казахстан регулярно предоставляет данные о состоянии биоразнообразия, угрозах и мерах охраны в секретариаты конвенций (в форме национальных отчетов), публикует сведения для широкой общественности через национальные порталы и международные базы данных, — резюмирует Айдар Дарбаев.

