РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:16, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Под Турцию «капают»: редкий процесс меняет рельеф страны

    В самом сердце Анатолии земля опускается, несмотря на общее поднятие региона. Ученые выяснили, что под Турцией идет необычный и почти невидимый глазу геологический процесс — литосферное «капание», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Под Турцию «капают»: редкий процесс меняет рельеф страны
    Фото: Shutterstock

    В центральной Турции происходит нечто, что больше похоже на сюжет научной фантастики, чем на привычную геологию. Огромные фрагменты нижней части земной коры медленно «стекают» вниз, погружаясь в мантию Земли и меняя облик поверхности. Об этом сообщает издание Daily Galaxy, ссылаясь на новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

    Речь идет о Конийской впадине — обширной области в центре страны, которая продолжает углубляться, даже несмотря на то, что все Центрально-Анатолийское плато в целом поднимается. Этот парадокс десятилетиями ставил геологов в тупик.

    Загадка поднимающегося плато и опускающейся впадины

    Чтобы разобраться в происходящем, ученые из Университета Торонто заглянули буквально в недра региона. Используя спутниковые данные и сейсмическую томографию, они обнаружили редкий процесс, известный как многостадийное литосферное капание.

    Суть его в том, что участки нижней литосферы со временем становятся плотнее окружающего материала. Под действием силы тяжести они начинают медленно опускаться, вытягиваясь вниз, а затем отрываются и «тонут» в мантии, словно капля густой жидкости.

    Как «капли» меняют поверхность Земли

    Когда плотный фрагмент уходит вглубь, давление в вышележащих слоях коры перераспределяется. В результате поверхность над этим местом начинает прогибаться — так и формируется впадина. Именно поэтому Конийская впадина продолжает оседать, несмотря на общее поднятие земли региона.

    Спутниковые наблюдения зафиксировали четкую кольцевую зону медленного проседания, а сейсмические волны под землей в этом районе ведут себя необычно медленно — признак присутствия плотного, аномального вещества.

    Интересно, что после полного «отрыва» тяжелого фрагмента поверхность может частично восстановиться и даже приподняться. По словам соавтора исследования Рассела Пискливека, подобные эпизоды происходили в Анатолии не один раз. Более того, первый такой «капельный» процесс, вероятно, стал триггером для аналогичных изменений в других частях региона.

    Почему это важно

    Как отмечает Daily Galaxy, открытие помогает лучше понять, как глубинные процессы Земли влияют на рельеф, тектонику и долгосрочную эволюцию континентов. Литосферное капание — редкое и труднодоступное для наблюдений явление, и Турция стала одним из немногих мест на планете, где его удалось зафиксировать столь отчетливо.

    Процессы, происходящие на глубине сотен километров, медленно, но неумолимо переписывают карту поверхности — и делают это прямо сейчас, у нас на глазах.

    Ранее мы писали о том, что турецкий ученый поставил под сомнение распространенное мнение о скором разломе у Принцевых островов в Турции.

    Теги:
    Геология Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают