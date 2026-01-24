Под Турцию «капают»: редкий процесс меняет рельеф страны

В центральной Турции происходит нечто, что больше похоже на сюжет научной фантастики, чем на привычную геологию. Огромные фрагменты нижней части земной коры медленно «стекают» вниз, погружаясь в мантию Земли и меняя облик поверхности. Об этом сообщает издание Daily Galaxy, ссылаясь на новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Речь идет о Конийской впадине — обширной области в центре страны, которая продолжает углубляться, даже несмотря на то, что все Центрально-Анатолийское плато в целом поднимается. Этот парадокс десятилетиями ставил геологов в тупик.

Загадка поднимающегося плато и опускающейся впадины

Чтобы разобраться в происходящем, ученые из Университета Торонто заглянули буквально в недра региона. Используя спутниковые данные и сейсмическую томографию, они обнаружили редкий процесс, известный как многостадийное литосферное капание.

Суть его в том, что участки нижней литосферы со временем становятся плотнее окружающего материала. Под действием силы тяжести они начинают медленно опускаться, вытягиваясь вниз, а затем отрываются и «тонут» в мантии, словно капля густой жидкости.

Как «капли» меняют поверхность Земли

Когда плотный фрагмент уходит вглубь, давление в вышележащих слоях коры перераспределяется. В результате поверхность над этим местом начинает прогибаться — так и формируется впадина. Именно поэтому Конийская впадина продолжает оседать, несмотря на общее поднятие земли региона.

Спутниковые наблюдения зафиксировали четкую кольцевую зону медленного проседания, а сейсмические волны под землей в этом районе ведут себя необычно медленно — признак присутствия плотного, аномального вещества.

Интересно, что после полного «отрыва» тяжелого фрагмента поверхность может частично восстановиться и даже приподняться. По словам соавтора исследования Рассела Пискливека, подобные эпизоды происходили в Анатолии не один раз. Более того, первый такой «капельный» процесс, вероятно, стал триггером для аналогичных изменений в других частях региона.

Почему это важно

Как отмечает Daily Galaxy, открытие помогает лучше понять, как глубинные процессы Земли влияют на рельеф, тектонику и долгосрочную эволюцию континентов. Литосферное капание — редкое и труднодоступное для наблюдений явление, и Турция стала одним из немногих мест на планете, где его удалось зафиксировать столь отчетливо.

Процессы, происходящие на глубине сотен километров, медленно, но неумолимо переписывают карту поверхности — и делают это прямо сейчас, у нас на глазах.

