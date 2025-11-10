Названа главная сейсмическая угроза для Мраморного моря в Турции
Турецкий ученый поставил под сомнение распространенное мнение о скором разломе у Принцевых островов в Турции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По словам турецкого сейсмолога Шенера Ушумезсой, после землетрясений 1894 и 1999 годов напряжение в этой зоне снято, а основная опасность теперь сосредоточена южнее — в районе Ялова, на линии Чынарджык — Эсенкёй — Бозбурун.
В интервью телеканалу TGRT Haber профессор заявил, что разлом, проходящий у Принцевых островов, не представляет непосредственной угрозы для Турции. Он напомнил, что землетрясение 1894 года уже высвободило энергию между Стамбулом и Анатолийской плитой, а его восточное продолжение разрядилось во время катастрофического толчка 1999 года.
— Как сломанная кость не может снова треснуть, пока не срастется, этот участок не способен расколоться вновь, — пояснил эксперт.
Согласно его оценкам, после событий 1999 года сейсмическое напряжение сместилось к югу — в сторону акватории у Ялова.
Таким образом, заявление Ушумезсоя изменило направление обсуждения среди специалистов. Теперь внимание турецких геологов и властей страны все чаще обращено не к побережью Стамбула, а к участку Мраморного моря у Ялова, где вероятность будущего сильного землетрясения оценивается как более высокая.
