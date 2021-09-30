Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана открылся оздоровительный центр в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Карабулакском сельском округе Сайрамского района Туркестанской области с участием заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, акима области и председателя АНК Туркестанской области Умирзака Шукеева состоялось открытие медико-оздоровительного центра «Аль Каусар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

Медицинский центр построен при поддержке члена узбекского этнокультурного объединения Шерзада Нишанова, рассчитан на 70 коек. Объем инвестиций составил 120 млн тенге, трудоустроено 35 человек.

Лечебное учреждение полностью обеспечено современным медицинским оборудованием, необходимым для физиотерапии, очищения кишечного тракта, лечения неврологических и сердечных заболеваний.

У. Шукеев остановился на достижениях динамично развивающейся медицинской сферы Туркестанской области, отметив рост количества медицинских учреждений, построенных в рамках государственно-частного партнерства.

«Объем инвестиций в медицину растет с каждым днем. Частные клиники строятся в Ордабасы, Кентау, Шардаринском районе. Будут приложены далее все усилия для развития медицинской сферы» , - сказал аким области.

В свою очередь, М. Азильханов отметил важность участия институтов и структур Ассамблеи народа Казахстана на местах в реализации социально-важных инициатив и проектов, что является проявлением гражданского патриотизма, а также вносит важную лепту в укрепление единства и согласия в обществе.

«В южном регионе нашей страны проживает значительное количество представителей различных этносов. В Туркестанской области, в Шымкенте большая часть из них успешно ведет свой бизнес, тем самым, обеспечивая рабочие места для населения региона. Уверен, что и этот новый медицинский центр внесет свой огромный вклад в улучшение здравохранения нашей страны, обеспечив работой многих наших граждан. Это пример для подражания», - сказал он.

Ранее заместитель председателя Ассамблеи с рабочим визитом побывал в городе Шымкент, а также в Казыгуртском, Сарыагашском, Толебийском, Келеском районах Туркестанской области. Провел ряд встреч с руководителями структур АНК и председателями этнокультурных объединений, в ходе которых он отметил важность участия и особого внимания АНК в образовательной и социально ориентированной работе.