Почвы под угрозой: в ВКО зафиксирована масштабная деградация сельскохозяйственных земель

Плодородная земля — главный капитал агрария. Но на востоке страны почва уходит буквально из-под ног, подвергаясь деградации.

Масштабы проблемы

Причины проблемы — комплексные: от природных условий до аграрных ошибок, особенно характерных для мелких хозяйств, стремящихся к быстрой прибыли.

— Всего из 6,5 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий региона 499 тысяч гектаров уже признаны деградированными. Из них около 240 тысяч пострадали от водной эрозии, а почти 260 тысяч — от ветровой. Исследования продолжаются, и окончательные цифры могут оказаться выше, — отмечают эксперты.

Одним из ключевых инструментов в выявлении и документировании таких земель становится система мониторинга и картографирования, которую проводит Восточно-Казахстанский филиал Государственного института проведения работ по обследованию земель (ГИПРОЗем). Организация начала свою деятельность в 2024 году на базе Комитета управления земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Институт выполняет полный цикл оценки состояния земель — от выезда на местность и отбора образцов до лабораторного анализа и создания почвенных электронных карт. По словам директора филиала Ерлана Кархунова, в 2024 году специалисты провели обследование на площади 336,8 тыс. гектаров в Самарском районе. По его итогам выявлено 19 543 га деградированных участков, что составляет 5,8% от общей площади района.

— В основном, это земли, подверженные водной и ветровой эрозии. Причинами возникновения эрозионных процессов на данных землях являются физико-географические факторы, то есть климат территории, рельеф местности, почвы — ливневые дожди и сели, сильные ветра, крутизна и длина склонов, типы почв и механический состав, наличие песков. На данный момент в 2025 году работы продолжаются в Шемонайхинском, Алтайском и Зайсанском районах, где также проводится составление картограмм по качеству земель на основе почвенных обследований. Только за этот год охват составит более 3,5 миллионов гектаров. Задача — не просто зафиксировать проблему, а создать практическую базу данных для принятия решений, — говорит Ерлан Кархунов.

Эти материалы будут переданы акиматам для определения дальнейших мер.

Природные факторы: когда ландшафт не на пользу

Ситуация усугубляется и природными условиями. В горных районах, таких как Алтай, Катон-Карагай, Улкен-Нарын, Глубокое, Самар, Шемонаиха, поля расположены на склонах. Весенние и летние дожди буквально смывают верхний, наиболее ценный слой почвы.

— То, что накапливалось столетиями — плодородный слой, можно потерять за несколько часов или большого урагана, или большого смыва почвы, — подчёркивает агроном Александр Белкин.

Он в профессии уже почти 50 лет, и уверен, что только агротехнически грамотный подход способен предотвратить эрозию. В их сельхозформировании в селе Выдриха пашни готовят с осени, обрабатывают плоскорезами поперёк склона, не нарушая структуру почвы. Здесь строго следят за севооборотом и не допускают, чтобы подсолнечник занимал более 30% посевной площади.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Минимум обработки — иначе, легко потерять плодородный слой. Как у нас происходило во времена освоения целины? Просто всё разворошат плугами, перевернут залежь, земля теряет не только влагу, но и структуру, становится рыхлой, а значит, подвержена эрозии. В те годы ветра сдули очень много плодородного слоя. Сейчас уже принята мелкая или нулевая обработка почв, — объясняет агроном.

Рынок диктует — почва теряет

Но причины деградации кроются не только в природных данных. Большую роль играют нарушения агротехники, особенно в условиях стремления к быстрой прибыли. Масличные культуры — в первую очередь подсолнечник — остаются одними из самых рентабельных. Их популярность среди фермеров объяснима, но последствия могут быть критическими для почвы.

— Деградация происходит не только из-за рельефа и климата. Мы видим, как истощаются почвы на участках, где из года в год выращивают одни и те же культуры. Чаще всего — подсолнечник. Он отличается высокой доходностью и устойчивым спросом на рынке, поэтому многие фермеры, особенно мелкие, стремятся выращивать, в основном, его, — говорит агроном-исследователь Анатолий Фролов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Он поясняет, что такая практика противоречит базовым нормам земледелия.

— Подсолнечник вытягивает из почвы в 16 раз больше калия и в 2 раза больше фосфора, чем пшеница. При постоянном использовании одной и той же земли под эту культуру плодородный слой быстро истощается, — добавляет эксперт.

Кроме того, на истощённых землях резко возрастает риск заражения вредоносными растениями — такими, как заразиха подсолнечниковая, паразит, который буквально «высасывает» питание из культуры. А без полноценного севооборота бороться с ним становится почти невозможно.

И в первую очередь страдают именно небольшие хозяйства. Зачастую у мелких фермеров нет ресурсов, чтобы обеспечить агротехнически правильную обработку земли. Нет возможности закладывать севооборот на 3–5 лет вперёд, покупать удобрения или консультироваться с агрономами. Зато есть кредитные обязательства, сезонные расходы и рынок, который требует быстрой прибыли.

— Сегодня в мелких хозяйствах стремятся к результату «здесь и сейчас». Официальная документация, где раньше фиксировался севооборот, почти нигде не ведётся. Это риск — как для фермеров, так и для всей отрасли, — отмечает Анатолий Фролов.

Как восстановить почвы?

При этом в каждом хозяйстве есть возможность постепенно восстановить почву. Но нужно знать, как именно.

— Если очень сильно подвержена земля эрозии, лучше всего засеять её многолетними травами. То есть вернуться к истокам. Сделать то, что было еще до культурного земледелия, пасти скот, — делится Александр Белкин.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Но системно восстановительные работы в регионе пока не ведутся. Они лишь на стадии подготовки. Сейчас главная задача — точная диагностика состояния земель. По словам главного специалиста управления земельных отношений ВКО Динары Аскарбековой, работа по выявлению деградированных участков идёт параллельно с подготовкой рекомендаций для фермеров.

— Многие землепользователи взяли участки в аренду на 50 лет, но не соблюдают элементарные требования. При этом привлечь их к ответственности непросто, если нет чёткой системы учёта и мониторинга. Сейчас эти механизмы как раз формируются. Надеемся, что в будущем ситуация изменится, — сказала она.

До 2030 года в Казахстане планируют восстановить плодородие сельхозземель. В рамках специальной Дорожной карты сейчас составляют подробные карты качества почвы. Это поможет понять, в каком состоянии находятся поля в разных регионах, и на основе этих данных определить, как лучше их восстановить и использовать.

Закон на подходе

Согласно Земельному кодексу и КоАП РК, уже сейчас можно привлекать нарушителей к ответственности. В случае подтверждённого истощения почвы — вплоть до лишения права аренды. Но пока практика применения этих норм в регионе — единична.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

В Мажилисе тем временем рассматривается новый законопроект «Об охране почв», который должен впервые системно урегулировать вопрос деградации и восстановления сельхозугодий.

Планируется ужесточить требования к землепользователям и ввести более чёткие меры ответственности. Планируется, что документ определит правовые основы сохранения и восстановления плодородия почв, установит нормы контроля и ответственности, в том числе возможность административного наказания.

Аграрии и учёные же сходятся во мнении: ни законы, ни цифровые карты не смогут изменить ситуацию без сознательного подхода со стороны землепользователей. Если сельхозугодья продолжат эксплуатироваться без заботы о плодородии, регион может потерять одну из своих ключевых отраслей.

Сохранение почвы — это инвестиция не только в урожай текущего сезона, но и в продовольственную безопасность будущих лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане исчезают хорошие пастбища. В Казахстане 57 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения пришли в негодность.

Нелли Нигматуллина