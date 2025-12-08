РУ
    Почти тысяча жителей переехали из городов в села ЗКО по новой программе

    В сельские населенные пункты из городов в Западно-Казахстанской области переехали 195 семей — это около тысячи человек, среди них почти 600 детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нариман Төреғалиев
    Фото: СЦК

    Проект «Из города в село», запущенный в прошлом году, уже приносит заметные результаты. Аким региона Нариман Турегалиев отметил, что программа получила широкую поддержку как среди сельчан, так и среди переселенцев.

    — Все переселенные семьи обеспечены жильем. Стали видны конкретные результаты программы, направленной на стабилизацию численности сельского населения и повышение экономической активности. 216 переселенцев трудоустроены на постоянную работу и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие села. Среди них врачи, учителя, специалисты других необходимых отраслей, а также граждане, открывшие свое дело по программе «Ауыл аманаты», — рассказал аким области, выступая на пресс-конференции в СЦК в Астане.

    По его словам, благодаря переселению удается закрывать кадровые пробелы в селах. Так, несколько школ, которые находились на грани закрытия, смогли продолжить работу.

    Ранее Нариман Турегалиев сообщил, в агросекторе ЗКО реализуют 54 проекта до 2027 года.

    Теги:
    Село ЗКО Нариман Турегалиев Западно-Казахстанская область
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
