Почти шесть тысяч потенциально опасных фейерверков изъяли в СКО

На территории региона полицейские в составе четырнадцати совместных групп с сотрудниками службы ЧС осуществляют проверки рынков и стихийных мест реализации фейерверков и петард.

Полиция напоминает, что пиротехнические изделия, реализуемые незаконно, могут представлять опасность, поскольку их качество не гарантировано, а условия хранения могли быть нарушены. Использование такой продукции несет риски для жизни и здоровья граждан.

Всего с пятого декабря, с начала первого этапа оперативно-профилактического мероприятия, полицейскими выявлен тридцать один факт незаконной торговли пиротехническими изделиями, в том числе пятнадцать в городе Петропавловске. Из незаконного оборота изъято пять тысяч семьсот восемьдесят девять единиц пиротехники.

Кроме того, сотрудники полиции настоятельно призывают жителей Северо-Казахстанской области не допускать передачи пиротехнических изделий детям. При использовании пиротехники необходимо строго соблюдать требования инструкции и правила техники безопасности.

