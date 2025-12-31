Почти шесть тысяч потенциально опасных фейерверков изъяли в СКО
С двадцатого декабря по третье января в Северо-Казахстанской области проводится второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
На территории региона полицейские в составе четырнадцати совместных групп с сотрудниками службы ЧС осуществляют проверки рынков и стихийных мест реализации фейерверков и петард.
Полиция напоминает, что пиротехнические изделия, реализуемые незаконно, могут представлять опасность, поскольку их качество не гарантировано, а условия хранения могли быть нарушены. Использование такой продукции несет риски для жизни и здоровья граждан.
Всего с пятого декабря, с начала первого этапа оперативно-профилактического мероприятия, полицейскими выявлен тридцать один факт незаконной торговли пиротехническими изделиями, в том числе пятнадцать в городе Петропавловске. Из незаконного оборота изъято пять тысяч семьсот восемьдесят девять единиц пиротехники.
Кроме того, сотрудники полиции настоятельно призывают жителей Северо-Казахстанской области не допускать передачи пиротехнических изделий детям. При использовании пиротехники необходимо строго соблюдать требования инструкции и правила техники безопасности.
