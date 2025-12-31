РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:12, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Почти шесть тысяч потенциально опасных фейерверков изъяли в СКО

    С двадцатого декабря по третье января в Северо-Казахстанской области проводится второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Почти шесть тысяч потенциально опасных фейерверков изъяли в СКО
    Фото: Polisia.kz

    На территории региона полицейские в составе четырнадцати совместных групп с сотрудниками службы ЧС осуществляют проверки рынков и стихийных мест реализации фейерверков и петард.

    Полиция напоминает, что пиротехнические изделия, реализуемые незаконно, могут представлять опасность, поскольку их качество не гарантировано, а условия хранения могли быть нарушены. Использование такой продукции несет риски для жизни и здоровья граждан.

    Всего с пятого декабря, с начала первого этапа оперативно-профилактического мероприятия, полицейскими выявлен тридцать один факт незаконной торговли пиротехническими изделиями, в том числе пятнадцать в городе Петропавловске. Из незаконного оборота изъято пять тысяч семьсот восемьдесят девять единиц пиротехники.

    Кроме того, сотрудники полиции настоятельно призывают жителей Северо-Казахстанской области не допускать передачи пиротехнических изделий детям. При использовании пиротехники необходимо строго соблюдать требования инструкции и правила техники безопасности.

    Ранее сообщалось, как борются с незаконной торговлей пиротехникой в Астане.

    Северо-Казахстанская область Регионы Полиция Пиротехника
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
