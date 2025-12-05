Почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

5-6 декабря в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

5 декабря ночью на востоке области Улытау на дорогах ожидается гололедица. На севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане ожидается временами туман.

В Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Караганде ожидается на дорогах гололедица. Временами туман.

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.

В Астане ожидается гололед.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, гололед, низовая метель, днем на севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. Низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается снег, днем на севере, востоке, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, в центре области, днем на севере, востоке, в центре области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области ожидаются гололед, низовая метель. На юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с.

5-6 декабря в Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

5 декабря на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, юге, востоке области туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

Ночью в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

На западе, юге, в центре и горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске каждый второй пациент травматологии пострадал на улице от непогоды.