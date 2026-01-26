Почти половину осужденных в Жамбылской области приговорили к лишению свободы

За 12 месяцев 2025 года судами Жамбылской области вынесены приговоры по 1 268 уголовным делам в отношении 1 494 человек. Осуждены 1 471 лицо, что составляет 98,5%, оправданы всего 23 человека.

К лишению свободы приговорены 640 осужденных, или 43,5%, что даже немного превышает среднереспубликанский уровень. Еще 659 человек получили наказания, не связанные с лишением свободы, 132 осуждены условно, 12 освобождены от наказания.

Большая часть реальных сроков пришлась на тяжкие и особо тяжкие преступления. Так, по особо тяжким преступлениям к лишению свободы приговорены 74 человека, по тяжким — 406, по преступлениям средней тяжести — 89, по преступлениям небольшой тяжести — 71 человек.

В судах отмечают, что на статистику повлияла значительная доля дел по преступлениям небольшой тяжести. В их числе — незаконное пересечение государственной границы иностранными гражданами, а также нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшие гибель людей.

Так, за нарушения миграционного законодательства из 50 осужденных 38 получили наказание в виде лишения свободы. По делам о смертельных ДТП по неосторожности почти все осужденные также были приговорены к реальным срокам.

