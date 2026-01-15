Почти миллион алматинцев регулярно занимаются спортом

По сравнению с 2024 годом доля систематически занимающихся спортом увеличилась с 40% до 42% и составила 955 тысяч человек, из которых 325 тысяч — дети. Таким образом, город достиг установленного индикатора министерства туризма и спорта. Об этом рассказал руководитель управления спорта Дархана Нурханулы.

С начала 2025 года в Алматы проведено более трех тысяч спортивных мероприятий с общим охватом свыше 380 тысяч участников, что свидетельствует об интересе жителей к активному образу жизни.

В течение года мегаполис принял 35 крупных международных спортивных турниров, включая Almaty Marathon, ATP-250 Almaty Open, WTT Contender по настольному теннису, чемпионат мира по шахматам и Кубок Азии по дзюдо.

Впервые в 2025 году в городе была запущена студенческая лига, объединившая 35 вузов, 108 команд и около 1 500 студентов. Соревнования проходят по футболу, волейболу и баскетболу, а с текущего года в программу включена легкая атлетика.

Фото: РСК Алматы

— Продолжается реализация проекта «Балалар Футбол Лигасы», который действует с 2023 года. Сегодня лига объединяет 320 команд и более 8 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Проект стал основной платформой для отбора перспективных юных футболистов в спортивные школы и академии города, — сказал Дархан Нурханулы.

Прошедший год также укрепил международный имидж города. Футбольный клуб «Кайрат» вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, а футзальный клуб «Кайрат» дошел до четвертьфинала турнира. На Центральном стадионе Алматы прошли матчи Лиги чемпионов и концерты мировых звезд.

С ноября прошлого года в Алматы реализуется социальный проект «Спорт — достық алаңы». За два месяца во всех районах города проведено более 86 мероприятий с охватом около 7,5 тысячи жителей.

В зимнем сезоне 2025–2026 годов в городе функционируют 21 ледовый каток в восьми районах.