Почти четыре тысячи компаний авторизовались в Реестре казахстанских товаропроизводителей

На сегодня в новую цифровую систему автоматически перенесены 1 924 предприятия, ранее подтвердившие статус казахстанского товаропроизводителя. При этом в Реестре уже авторизовались более 3 831 компаний.

Всего подано 3 779 заявок, из которых 90 предприятий прошли оценку производственной деятельности и зарегистрированы в Реестре.

Реестр формирует единую цифровую систему подтверждения статуса казахстанского товаропроизводителя, направленную на повышение адресности государственной поддержки, прозрачности процедур и исключение формального присвоения статуса.

В Реестр уже включены предприятия машиностроительной отрасли, строительной индустрии и лёгкой промышленности, в том числе:

АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» (трубопроводная арматура, включая шаровые краны и оборудование для нефтегазовой сферы);

ТОО «Asia Trafo» (трансформаторы);

ТОО «Казэнергокабель» (кабельная продукция);

АО «АгромашХолдинг» (сельскохозяйственная техника);

ТОО «Каспий Цемент», ТОО «Central Asia Cement» (цемент);

ТОО «Зерде-Керамика» (облицовочная плитка);

ТОО «Карагандинская обувная фабрика» (обувь).

Важно для бизнеса

Производителям, ранее автоматически перенесённым в Реестр, необходимо до 30 января 2026 года заполнить сведения в системе на сайте и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи.

В случае непрохождения этапа регистрации предприятие будет исключено из Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Работа по дальнейшему наполнению Реестра продолжается.

