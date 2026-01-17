РУ
    Почти четыре тысячи компаний авторизовались в Реестре казахстанских товаропроизводителей

    В рамках реализации торгово-промышленной политики и поддержки отечественных производителей продолжается поэтапное наполнение Государственной информационной системы «Реестр казахстанских товаропроизводителей», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.

    Фото: instagram.com/amh.kz

    На сегодня в новую цифровую систему автоматически перенесены 1 924 предприятия, ранее подтвердившие статус казахстанского товаропроизводителя. При этом в Реестре уже авторизовались более 3 831 компаний.

    Всего подано 3 779 заявок, из которых 90 предприятий прошли оценку производственной деятельности и зарегистрированы в Реестре.

    Реестр формирует единую цифровую систему подтверждения статуса казахстанского товаропроизводителя, направленную на повышение адресности государственной поддержки, прозрачности процедур и исключение формального присвоения статуса.

    В Реестр уже включены предприятия машиностроительной отрасли, строительной индустрии и лёгкой промышленности, в том числе:

    • АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» (трубопроводная арматура, включая шаровые краны и оборудование для нефтегазовой сферы);
    • ТОО «Asia Trafo» (трансформаторы);
    • ТОО «Казэнергокабель» (кабельная продукция);
    • АО «АгромашХолдинг» (сельскохозяйственная техника);
    • ТОО «Каспий Цемент», ТОО «Central Asia Cement» (цемент);
    • ТОО «Зерде-Керамика» (облицовочная плитка);
    • ТОО «Карагандинская обувная фабрика» (обувь).

    Важно для бизнеса

    Производителям, ранее автоматически перенесённым в Реестр, необходимо до 30 января 2026 года заполнить сведения в системе на сайте и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи.

    В случае непрохождения этапа регистрации предприятие будет исключено из Реестра казахстанских товаропроизводителей.

    Работа по дальнейшему наполнению Реестра продолжается.

    Ранее сообщалось, что бизнес в Казахстане сможет подтверждать происхождение товаров онлайн.

