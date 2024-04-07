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    14:44, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Почти 900 военнослужащих помогают бороться с паводками в Казахстане

    Почти 900 военнослужащих помогают бороться с паводками в Казахстане
    Фото: Минобороны РК

    Шестого апреля в противопаводковых мероприятиях было задействовано 884 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Личный состав Вооруженных сил Республики Казахстан продолжает участие в противопаводковых мероприятиях. Шестого апреля во время проведения мероприятий всего из личного состава Вооруженных сил было выделено 884 военнослужащих, 46 единиц военной техники, четыре вертолета и один самолет, - сказал Руслан Жангулин на брифинге в СЦК.

    Он также подробнее остановился на работе авиации.

    - Авиацией перевезено 74 человека. Совершено семь вылетов вертолетами и два самолетом. Проведена заготовка и укладка 25 тыс. мешков с песком. Вертолетами МИ-8 эвакуированы пять человек, среди них один ребенок. Самолетом С-295 перевезены 33 человека, а также шесть лодок и техническое имущество, - добавил Руслан Жангулин.

    По данным МЧС РК, с паводками борются свыше 12 тысяч человек. В подтопленных районах РК работают около 300 бригад скорой помощи.

    Теги:
    Армия Наводнение Регионы Вооруженные силы Минобороны РК Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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