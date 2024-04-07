Почти 900 военнослужащих помогают бороться с паводками в Казахстане

Шестого апреля в противопаводковых мероприятиях было задействовано 884 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Личный состав Вооруженных сил Республики Казахстан продолжает участие в противопаводковых мероприятиях. Шестого апреля во время проведения мероприятий всего из личного состава Вооруженных сил было выделено 884 военнослужащих, 46 единиц военной техники, четыре вертолета и один самолет, - сказал Руслан Жангулин на брифинге в СЦК.

Он также подробнее остановился на работе авиации.

- Авиацией перевезено 74 человека. Совершено семь вылетов вертолетами и два самолетом. Проведена заготовка и укладка 25 тыс. мешков с песком. Вертолетами МИ-8 эвакуированы пять человек, среди них один ребенок. Самолетом С-295 перевезены 33 человека, а также шесть лодок и техническое имущество, - добавил Руслан Жангулин.

По данным МЧС РК, с паводками борются свыше 12 тысяч человек. В подтопленных районах РК работают около 300 бригад скорой помощи.