Почти 900 родителей отказались прививать детей в Туркестанской области

В Туркестанской области растет число родителей, которые отказываются от проведения плановой вакцинации своим детям. В текущем году в регионе зарегистрировано 869 таких случаев, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Нурбек Нышанов, в регионе продолжаются работы по плановой иммунизации, направленные на профилактику инфекционных заболеваний и защиту здоровья населения.

Фото: Kazinform

— В соответствии с Национальным календарем прививок профилактические вакцинации против 21 инфекции проводятся бесплатно за счет средств республиканского и местного бюджетов. Плановая вакцинация охватывает определенные возрастные группы детей. Кроме того, против некоторых инфекций взрослые должны проходить повторную вакцинацию каждые 10 лет, — отметил спикер.

Согласно официальным данным, неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори, которая сохранялась в регионе с прошлого года, в текущем году также остается актуальной. В прошлом году в области было зарегистрировано 25 случаев заболевания корью, все они были выявлены среди детей. В текущем году число заболевших достигло 47 человек. Большинство заболевших составляют лица, не получившие прививку.

Руководитель департамента отметил, что, несмотря на проводимую санитарно-просветительскую и разъяснительную работу, уровень отказов родителей от вакцинации не снижается.

— В прошлом году в области было зарегистрировано около 750 случаев отказа от вакцинации детей до 14 лет, в текущем году этот показатель достиг 869. В таких случаях специалисты проводят разъяснительную работу с родителями. Однако случаев отказа от вакцинации по-прежнему много, — сказал Нурбек Нышанов.

По словам спикера, в настоящее время сохраняется высокий риск регистрации таких заболеваний, как коклюш, вирусный гепатит A и полиомиелит. Ежегодно в области около 190000 детей до 14 лет получают плановые прививки против различных инфекционных заболеваний. Все дети учтены через прикрепленные медицинские организации. В целом вакцинация проводится только с согласия родителей.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области с начала года от профилактических прививок отказались 105 человек.