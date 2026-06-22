Более ста жителей ВКО отказались от прививок с начала года

В Восточно-Казахстанской области с начала года от профилактических прививок отказались 105 человек. Почти в каждом втором случае речь идет о вакцинации детей первого года жизни, а главной причиной остаются личные убеждения родителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, специалисты ведут постоянный мониторинг причин отказов и анализируют каждую такую ситуацию.

— С начала года в области зарегистрировано 105 отказов от профилактических прививок. Из них 97 связаны с личными убеждениями граждан, пять — с недоверием к вакцинам, еще три случая обусловлены негативной информацией, полученной из средств массовой информации, — сообщили в ДСЭК ВКО.

Наибольшее число отказов зарегистрировано в Усть-Каменогорске — 80 случаев. Далее следуют Глубоковский район — 14 случаев, а также районы Алтай и Зайсан, где зафиксировано по три отказа.

Особую тревогу у санитарных врачей вызывает тот факт, что чаще всего родители отказываются от прививок детям первого года жизни — именно в этот период формируется защита от наиболее опасных инфекций.

При этом в ведомстве отмечают: за первые пять месяцев текущего года в регионе не зарегистрировано ни одного случая неблагоприятных проявлений после иммунизации.

— Все вакцины, применяемые в Казахстане, проходят многоступенчатый лабораторный и клинический контроль на безопасность, эффективность и безвредность. Проверяется каждая партия препаратов как производителем, так и в процессе государственной регистрации, — подчеркнули в департаменте.

Санитарные врачи напоминают, что именно благодаря массовой вакцинации удалось практически остановить распространение таких заболеваний, как дифтерия, полиомиелит, коклюш, краснуха, эпидемический паротит и вирусный гепатит В.

Отдельно специалисты приводят пример вакцинации против гемофильной инфекции, которую включили в Национальный календарь прививок в 2008 году.

— После введения этой вакцины младенческая смертность в стране снизилась на 20,2%. Это один из наиболее наглядных примеров эффективности профилактической иммунизации, — отметили в ДСЭК.

В ведомстве предупреждают, что снижение охвата вакцинацией может привести к накоплению незащищенных людей и спровоцировать вспышки давно забытых инфекций.

— Отсутствие угрозы многих инфекционных заболеваний сегодня — результат многолетней и массовой вакцинации населения. Малейшие сбои в этой системе могут привести к возвращению опасных болезней, — подчеркнули специалисты.

В Казахстане профилактические прививки проводятся бесплатно в рамках Национального календаря вакцинации.

Ранее сообщалось, что 85% заболевших корью в области Жетысу — непривитые.